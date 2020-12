Bullismo in classe, MI condannato a risarcire studente per mancato controllo dei docenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tribunale di Reggio Calabria ha condannato il MI a risarcire il danno morale causato di un gruppo di bulli su uno studente di terza media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 dicembre 2020) Il tribunale di Reggio Calabria hail MI ail danno morale causato di un gruppo di bulli su unodi terza media. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo classe Bullismo a scuola, il Ministero dell'Istruzione condannato a risarcire il danno morale allo studente-vittima TGCOM Bullismo a scuola, il Ministero dell'Istruzione condannato a risarcire il danno morale allo studente-vittima

Bullismo, da risarcire il dolore morale. Il giudice condanna l’assenza di controllo degli insegnanti

