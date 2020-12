Bayern | Müller | “Gol al 93? di Lewandowski come un film hollywoodiano per nostro 2020”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il centrocampista offensivo delMonaco Thomasha analizzato la vittoria esterna sul terreno del Bayer Leverkusen: “È stata una specie di finale. Volevamo dimostrare di essere la migliore squadra in Germania ma abbiamo potuto scoprire alla Bayer Arena che il Leverkusen è molto vicino a noi. Potrebbero attaccarci in classifica. In avvio non abbiamo reso le cose più facili per noi stessi con il gol subito da Schick.nelle ultime partite giocate non è stato facile per noi ribaltare ma ancora una volta abbiamo dimostrato di avere carattere. Il fatto di segnare il gol della vittoria nell'ultimo secondo del recupero èunper ilanno. Per la forza di lottare sempre e la mentalità vista, la vittoria di ...