Antonella Elia: «Con Pietro Delle Piane è finita. Non tornerò mai da lui» (Di sabato 19 dicembre 2020) Le ci sono voluti cinque mesi ma, adesso, sembra proprio che Antonella Elia sia arrivata a un punto di non ritorno: la sua storia con Pietro Delle Piane è ufficialmente arrivata al capolinea. «Con Pietro è davvero finita. Era in prova, ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore» ha raccontato Antonella a Verissimo, profondamente delusa per il comportamento del compagno che, durante l’ultima edizione di Temptation Island, l’ha spesso attaccata insistendo sul fatto che lei non sia una donna completa perché non ha avuto figli. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) Le ci sono voluti cinque mesi ma, adesso, sembra proprio che Antonella Elia sia arrivata a un punto di non ritorno: la sua storia con Pietro Delle Piane è ufficialmente arrivata al capolinea. «Con Pietro è davvero finita. Era in prova, ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore» ha raccontato Antonella a Verissimo, profondamente delusa per il comportamento del compagno che, durante l’ultima edizione di Temptation Island, l’ha spesso attaccata insistendo sul fatto che lei non sia una donna completa perché non ha avuto figli.

bbut1973 : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “Stefania cara, io ti volevo dire che io vorrei tanto avere un’amica che sa amare come ami tu” #GFVIP ht… - MediasetPlay : Antonella Elia ci ricorda la cosa migliore da fare il sabato mattina: recuperare la puntata di ieri di #GFVIP in st… - ElTrattore : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “Stefania cara, io ti volevo dire che io vorrei tanto avere un’amica che sa amare come ami tu” #GFVIP ht… - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “Stefania cara, io ti volevo dire che io vorrei tanto avere un’amica che sa amare come ami tu” #GFVIP ht… - fourleafclo98 : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “Stefania cara, io ti volevo dire che io vorrei tanto avere un’amica che sa amare come ami tu” #GFVIP ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia: "Con Pietro è davvero finita, mi ha spaccato il cuore" TGCOM GF Vip, Filippo Nardi squalificato, il comunicato ufficiale e la reazione: "Non mi reputo così"

Non mi reputo così“. Non ci va piano l’opinionista Antonella Elia, che non crede per nulla al pentimento dell’uomo, aggiungendo: “Io credo non ti renda conto della tua pochezza ...

Verissimo, anticipazioni oggi: Tiziano Ferro si confessa senza filtri

Oltre all’intervista e all’esibizione di Tiziano Ferro vedremo Christian De Sica, la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, l’opinionista del GF Vip Antonella Elia e la dj Ema Stokholma.

Non mi reputo così“. Non ci va piano l’opinionista Antonella Elia, che non crede per nulla al pentimento dell’uomo, aggiungendo: “Io credo non ti renda conto della tua pochezza ...Oltre all’intervista e all’esibizione di Tiziano Ferro vedremo Christian De Sica, la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, l’opinionista del GF Vip Antonella Elia e la dj Ema Stokholma.