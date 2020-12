Utile di Morses Club cala del 76% nell’H1 a causa delle interruzioni del COVID-19

Leggi su invezz

(Di venerdì 18 dicembre 2020)plc (LON: MCL) ha dichiarato venerdì che il suo profitto nel primo semestre fiscale è stato di £2,3 milioni, il che rappresenta un calo del 76% su base annua, attribuito alla pandemia di Coronavirus in corso che ha finora contagiato più di 1,9 milioni di persone nel Regno Unito e hato oltre 66.000 morti. Oggi,ha aperto con un aumento di circa il 3%, ma ha perso quasi l’8% nell’ora successiva. Su base annuale, le sue azioni, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono ora in calo di oltre il 65% nel mercato azionario. A 41 pence per azione, l’azienda britannica è ancora quotata vicino al suo minimo da inizio anno di 36 pence per azione, toccato lo scorso marzo.registra £50 milioni di entrate ...