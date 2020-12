The Voice Senior: chi è Ann Harper, la cantante entrata nel team Carrisi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ann Harper, cantante scozzese, ha scelto di entrare nel team Carrisi per il suo percorso a The Voice Senior: ecco chi è. (Screenshot video)Ann Harper, cantante di origine scozzese, accompagnata da sua sorella e dalla nuora, è salita sul palco di The Voice Senior con uno dei brani più famosi di Tina Turner, ‘The Best’. Durante la sua bellissima esibizione, due sono stati i giudici che si sono girati per lei: Clementino e Albano e Jasmine Carrisi. Leggi anche -> The Voice Senior, Tony Reale ha già conquistato tutto: chi è Nonostante questo, la giudice Loredana Bertè, incantata dalla voce della signora Harper, l’ha invitata in un ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Annscozzese, ha scelto di entrare nelper il suo percorso a The: ecco chi è. (Screenshot video)Anndi origine scozzese, accompagnata da sua sorella e dalla nuora, è salita sul palco di Thecon uno dei brani più famosi di Tina Turner, ‘The Best’. Durante la sua bellissima esibizione, due sono stati i giudici che si sono girati per lei: Clementino e Albano e Jasmine. Leggi anche -> The, Tony Reale ha già conquistato tutto: chi è Nonostante questo, la giudice Loredana Bertè, incantata dalla voce della signora, l’ha invitata in un ...

Chi è Ann Harper, la cantante scozzese che ha cponquistato il team Carrisi con il brano di Tina Turner, 'The Best'.

