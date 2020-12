Stefano Bettarini lascia esterrefatti: “Volevano farmi tacere” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefano Bettarini, senza freni svela di essere stato una pedina del Gf Vip. Potrebbero esserci conseguenze gravissime per Alfonso Signorini Stefano Bettarini (Instagram)Nemmeno il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip che Stefano Bettarini è stato eliminato dal conduttore dell’edizione 2020, Alfonso Signorini. La causa della squalifica sarebbe stata una bestemmia pronunciata in un momento di goliardia con gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia.L’ex calciatore una volta squalificato si era giustificato dicendo che si trattava di un intercalare tipico toscano. Ma al settimane Oggi, ha confidato di essere stato aggirato dal conduttore, il quale lo avrebbe convinto di aver detto qualcosa di imperdonabile e di gravissimo. Stefano ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020), senza freni svela di essere stato una pedina del Gf Vip. Potrebbero esserci conseguenze gravissime per Alfonso Signorini(Instagram)Nemmeno il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip cheè stato eliminato dal conduttore dell’edizione 2020, Alfonso Signorini. La causa della squalifica sarebbe stata una bestemmia pronunciata in un momento di goliardia con gli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia.L’ex calciatore una volta squalificato si era giustificato dicendo che si trattava di un intercalare tipico toscano. Ma al settimane Oggi, ha confidato di essere stato aggirato dal conduttore, il quale lo avrebbe convinto di aver detto qualcosa di imperdonabile e di gravissimo....

