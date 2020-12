Serie B | al Pordenone basta un gol di Diaw per battere l’Entella

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilha sconfitto per 1-0a Chiavari nel primo anticipo della 13ª giornata. Per la squadra di Tesser ha segnatosu calcio di rigore al sesto minuto del primo tempo. La massima punizione è stata accordata in seguito a una trattenuta in area di Paolucci ai danni di Scavone. La squadra ligure, malgrado una buona prestazione, perde così la sua quinta gara consecutiva, in un campionato in cui non è riuscita ancora a vincere una partita. Ilritrova il successo: mancava da tre incontri, precisamente dalla trasferta di Pescara.