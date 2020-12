Serie A, gli arbitri della tredicesima giornata: Lazio-Napoli a Orsato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono stati designati gli arbitri delle tredicesima giornata di Serie A. Il big match di domenica sera tra Lazio e Napoli è stato affidato a Orsato, mentre Di Bello dirigerà Atalanta-Roma e Calvarese sabato sera l’anticipo Parma-Juve. A Mariani invece Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio. Queste le altre designazioni: Benevento-Genoa a Giua, Cagliari-Udinese a Piccinini, Fiorentina-Hellas a Fourneau, Inter-Spezia a Fabbri, Samp-Crotone a Manganiello e Torino-Bologna a Pasqua. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono stati designati glidellediA. Il big match di domenica sera traè stato affidato a, mentre Di Bello dirigerà Atalanta-Roma e Calvarese sabato sera l’anticipo Parma-Juve. A Mariani invece Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio. Queste le altre designazioni: Benevento-Genoa a Giua, Cagliari-Udinese a Piccinini, Fiorentina-Hellas a Fourneau, Inter-Spezia a Fabbri, Samp-Crotone a Manganiello e Torino-Bologna a Pasqua. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

