“Scusa | ma cosa stai facendo?” Alberto Matano sbigottito | lo strano gesto dell’ospite a La vita in diretta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovo appuntamento con ‘Lain’ nella giornata del 18 dicembre.ha quindi condotto un’altra puntata e proprio nelle scorse ore è accaduto un episodio alquanto insolito con una delle ospiti. In precedenza, sui social ha confessato ai suoi fan unastrana. Ai suoi follower di Instagram ha raccontato cos’è accaduto dopo la puntata de Laindi ieri. E non si è imbarazzato ad ammetterlo. Ha pubblicato una foto dell’albero di Natale di piazza Venezia a Roma. E poi ha commentato: “Stasera ho fatto tardi. Tornare a casa a quest’ora mi ha procurato un brivido. Tornando a casa ho fatto una deviazione e mi sono imbattuto in spelacchio. Spelacchio l’ho trovato bellissimo” ha asserito infine...

seventonina : cosa ha detto giulia: x i bg stans sono irrispettosi verso le idol donne cosa avete capito voi: gianfranco della p… - Khallagers : @xcoryhug Scusa, posso chiedere cosa w successo? - Lithium_salts : una mia amica 'tra poco scendi che ti devo dare una cosa' e il mio cervello 'scusa ma come ha fatto a regalarmi un… - PaytonMFake : @Benji_RF scusa se te lo chiedo ma cosa è successo tra te e fede? - WXLVES91 : @SCRIPTEDTOMS SCUSA MA SE MI SCRIVI STA COSA POI IO TI RISPONDO IN AUTOMATICO -

Ultime Notizie dalla rete : Scusa cosa

Il Fatto Quotidiano

Credo che da allora avesse mollato la presa. So che la sua era una figura ingombrante, e credo che si siano preoccupati di cosa avrebbe detto la gente di fronte a un permesso, ma voleva fare ...La vita in diretta, ad Alberto Matano non sfugge una stranezza di Andrea Delogu: "Cosa stava succedendo?" Ha nuovamente fatto ritorno a La vita in ...