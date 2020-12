Rezza (Ministero della Salute): “Per ora non sono previste le vaccinazioni ai bambini” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute elenca i motivi e afferma: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su bambini” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttoreprevenzione delelenca i motivi e afferma: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su

Tg3web : Ancora 18.000 nuovi contagi e quasi 700 morti. Il direttore del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute… - LeottaVi : RT @Tg3web: Ancora 18.000 nuovi contagi e quasi 700 morti. Il direttore del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Rezza avve… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Ancora 18.000 nuovi contagi e quasi 700 morti. Il direttore del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Rezza avve… - GiovannaLollo : RT @ultimenotizie: 'L'Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scor… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Rezza: «#Rt tende a non scendere più». Così in mattinata il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza Ministero Rezza (Ministero della Salute): “Per ora non sono previste le vaccinazioni ai bambini” Il Secolo XIX Rezza (Ministero della Salute): “Per ora non sono previste le vaccinazioni ai bambini”

Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute elenca i motivi e afferma: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su bambini” ...

Rezza:in questa fase si impone prudenza

Così il di- rettore della Prevenzione del ministero della Salute Rezza. Resta alto il numero di morti e siamo sopra-soglia per i posti occupati in reparto e in Intensiva, dice, "si impo- ne ...

Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute elenca i motivi e afferma: “Non mi risultano ci siano sperimentazioni su bambini” ...Così il di- rettore della Prevenzione del ministero della Salute Rezza. Resta alto il numero di morti e siamo sopra-soglia per i posti occupati in reparto e in Intensiva, dice, "si impo- ne ...