Natale "rosso" dal 24 alla Befana Dai congiunti si potrà andare in 2 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia non si ferma. Resta alto il numero di contagiati e preoccupante il dato sui decessi. Anche negli ospedali la situazione non è sotto controllo. La curva scende ma troppo lentamente. Nel governo aumenta la sensazione che servano regole più dure in vista del Natale. Per questo il Dpcm che sarà verato in serata sarà ancora più rigido del previsto. Si valuta un prolungamento delle restrizioni, dal 24 alla Befana. Ma ci sarà una deroga, - si legge sul Corriere della Sera - che consentirà di muoversi anche nei giorni di divieto per andare a trovare i congiunti. Questa la formulazione che il governo potrebbe inserire nel nuovo decreto legge: "Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia non si ferma. Resta alto il numero di contagiati e preoccupante il dato sui decessi. Anche negli ospedali la situazione non è sotto controllo. La curva scende ma troppo lentamente. Nel governo aumenta la sensazione che servano regole più dure in vista del. Per questo il Dpcm che sarà verato in serata sarà ancora più rigido del previsto. Si valuta un prolungamento delle restrizioni, dal 24. Ma ci sarà una deroga, - si legge sul Corriere della Sera - che consentirà di muoversi anche nei giorni di divieto pera trovare i. Questa la formulazione che il governo potrebbe inserire nel nuovo decreto legge: "Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già ...

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo: siamo alla chiusura per panico, dimenticando i 21 parametri che erano stati p… - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il blitz per liberare i pescatori in Libia lascia una scia di interrogativi La pesca «m… - UmbertoNew : E comunque il #governo ha mantenuto la promessa di farci vivere il #Natale in maniera tradizionale... Di solito met… - GiuseppeGudman : 18/12 A mè sembra ovvio A Natale porta buono vestire di 'rosso', specie mutande e mutandine. E vi lamentate pure… - alcinx : RT @Corriere: ?? Due sfumature di rosso. Una delle due ipotesi otterrà entro stasera il via libera del Consiglio dei ministri e colorerà il… -