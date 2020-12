Napoli, medico aggredito al Pellegrini: il processo inizierà il 19 aprile (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terrà il 19 aprile 2021 davanti alla VII sezione del Tribunale di Napoli la prima udienza del processo relativo all’aggressione ai danni del medico oculista dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio quando un uomo ha aggredito la dottoressa dopo che quest’ultima, al termine della visita, aveva classificato il caso come “codice bianco“, disponendo il conseguente pagamento. Il medico, L.D.P. è assistito dall’avvocato Gennaro De Falco. A processo si è costituita parte civile anche l’Asl Napoli 1 Centro. L’imputato è accusato di interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terrà il 192021 davanti alla VII sezione del Tribunale dila prima udienza delrelativo all’aggressione ai danni deloculista dell’ospedale Vecchiodi. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio quando un uomo hala dottoressa dopo che quest’ultima, al termine della visita, aveva classificato il caso come “codice bianco“, disponendo il conseguente pagamento. Il, L.D.P. è assistito dall’avvocato Gennaro De Falco. Asi è costituita parte civile anche l’Asl1 Centro. L’imputato è accusato di interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

gabrielepx : Di pancia direi che a #Ciocca il vaccino andrebbe dato per ultimo ma poiché so di essere moralmente migliore di chi… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, un medico napoletano primo italiano vaccinato nel New Jersey - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, un medico napoletano primo italiano vaccinato nel New Jersey - fantapazzcom : Mertens: finito il 2020, appuntamento a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli medico Calcio: medico Napoli, rientro Osimhen spero prima di Natale Agenzia ANSA Napoli, Comunità Sant’Egidio: ‘Niente pranzi ma distribuzione pasti e regali’

A Napoli la Comunità Sant’Egidio è alle prese con la preparazione di un Natale “diverso ma con gli amici, il calore e la gioia di sempre, anzi di più”. Non si potrà organizzare i tradizionali pranzi c ...

Medico aggredito in ospedale a Napoli: processo fissato il 19 aprile

Medico oculista aggredito all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: processo fissato il 19 aprile. L’imputato ha precedenti per rapina Medico oculista aggredito all’ospedale Vecchio Pellegrini di ...

A Napoli la Comunità Sant’Egidio è alle prese con la preparazione di un Natale “diverso ma con gli amici, il calore e la gioia di sempre, anzi di più”. Non si potrà organizzare i tradizionali pranzi c ...Medico oculista aggredito all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: processo fissato il 19 aprile. L’imputato ha precedenti per rapina Medico oculista aggredito all’ospedale Vecchio Pellegrini di ...