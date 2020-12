Mario Ermito, chi è: carriera e vita privata del nuovo concorrente del GFVip (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attore pugliese Mario Ermito è una new entry del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Mario Ermito è un giovane attore pugliese, new entry della Casa del Grande Fratello Vip. In realtà aveva già partecipato al reality show di Canale 5 nel 2011, rimanendovi però solo due settimane. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attore puglieseè una new entry del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.è un giovane attore pugliese, new entry della Casa del Grande Fratello Vip. In realtà aveva già partecipato al reality show di Canale 5 nel 2011, rimanendovi però solo due settimane. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - massimosais : Mario Ermito sta per entrare stasera nella casa per la gioia di Tommaso #GFVIP - oiradseven : RT @GrandeFratello: Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - Wolf___90 : Ma perchè dite di Mario Ermito: Massimiliano 2.0? ?????Massimiliano nelle fiction ha avuto ruoli da protagonista, lu… - DayaneValchiria : Quindi Mario Ermito ha già partecipato al GF ed è stato eliminato per primo perché privo di carattere, bene ma non… -