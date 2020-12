Malika Ayane a Sanremo 2021 con il brano “Ti Piaci Così” (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ una delle voci più belle dal pubblico e dalla critica del panorama musicale italiano ed ora è pronta a ripartire con un nuovo progetto discografico. Il tutto arriverà il prossimo 2 marzo quando Malika Ayane presenterà a Sanremo 2021 il suo nuovo brano “Ti Piaci Così”. In gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti Piaci Così” il nuovo brano di Malika Ayane è stato scritto e composto dalla stessa artista in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika Ayane è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ una delle voci più belle dal pubblico e dalla critica del panorama musicale italiano ed ora è pronta a ripartire con un nuovo progetto discografico. Il tutto arriverà il prossimo 2 marzo quandopresenterà ail suo nuovo“Ti”. In gara nella categoria Campioni, con il“Ti” il nuovodiè stato scritto e composto dalla stessa artista in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili,è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a ...

