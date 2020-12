Lutto - Addio a Enrico Ferri, il ministro dei 110 all'ora in autostrada (Di venerdì 18 dicembre 2020) morto all'età di 77 anni Enrico Ferri, ex politico e magistrato, nonché ministro dei Lavori pubblici nel biennio 1988-1989 con il governo De Mita. Fu esponente del Psdi, ma anche di Forza Italia e dell'Udeur nella sua carriera politica, che lo rese famoso per un provvedimento storico e controcorrente, quando impose il limite di 110 km/h sulle autostrade italiane. L'ex politico è deceduto a Pontremoli, città di cui è stato sindaco dal 1990 al 2004. Il decreto che lo rese celebre. Il Decreto Ferri entrò in vigore nel luglio del 1988: pur mantenendo l'impianto sui limiti di velocità esistenti, che prevedeva soglie differenti in base alla cilindrata, oltre che per tipologie di veicolo, il provvedimento riduceva a 90 km/h la velocità massima consentita su strade extraurbane e a 110 km/h quella sulle autostrade. Pensata ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) morto all'età di 77 anni, ex politico e magistrato, nonchédei Lavori pubblici nel biennio 1988-1989 con il governo De Mita. Fu esponente del Psdi, ma anche di Forza Italia e dell'Udeur nella sua carriera politica, che lo rese famoso per un provvedimento storico e controcorrente, quando impose il limite di 110 km/h sulle autostrade italiane. L'ex politico è deceduto a Pontremoli, città di cui è stato sindaco dal 1990 al 2004. Il decreto che lo rese celebre. Il Decretoentrò in vigore nel luglio del 1988: pur mantenendo l'impianto sui limiti di velocità esistenti, che prevedeva soglie differenti in base alla cilindrata, oltre che per tipologie di veicolo, il provvedimento riduceva a 90 km/h la velocità massima consentita su strade extraurbane e a 110 km/h quella sulle autostrade. Pensata ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Addio Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Addio alla fondatrice del “Mulin Vieri”, il locale che ha ospitato anche Cossiga, Montanelli e Zico

TARCENTO. Comunità in lutto a Tarcento, dove è mancata Valeria Revelant, fondatrice del noto ristorante “Al Mulin Vieri”, punto di incontro da decenni sulle rive del Torre. Valeria Revelant è morta me ...

