La passerella infelice di Conte con Haftar che ci costerà caro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Uno sgambetto istituzionale, una atto irrituale, una. E una strategia controproducente da parte della presidenza del Consiglio sul dossier Libia. Ecco come leggere la visita di Giuseppea Bengasi, in occasione della liberazione dei pescatori tenuti in ostaggio da oltre cento giorni da parte del cosiddetto «uomo forte della Cirenaica», generale Khalifa. In difficoltà da settimane, il premier italiano deve aver pensato che quella fosse un'occasione da non perdere per uscire dall'angolo e portare a casa qualche risultato agli occhi degli italiani. Ma, come prevedibile, la sortita ha avuto l'effetto opposto, creando altri malumori nell'intero arco parlamentare, peraltro in una fase così delicata per la politica italiana. Quella visita inopportuna, inoltre, ha oscurato e inficiato il vero ...