Inter, De Vrij-Bastoni in affanno: Conte pensa di farli riposare con lo Spezia (Di venerdì 18 dicembre 2020) De Vrij e Bastoni sono apparsi stanchi contro il Napoli. Conte pensa a sostituirli contro lo Spezia La difesa dell’Inter, nonostante la vittoria finale, è andata oggettivamente in difficoltà contro il Napoli. Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sono apparsi in affanno contro le offensive azzurre. I due difensori sono stanchi e Antonio Conte, come riportato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando di farli riposare contro lo Spezia. Nella prossima giornata di campionato, a completare la difesa dell’Inter insieme a Skriniar potrebbero così essere Ranocchia e Kolarov. Il serbo, però, sarebbe in ballottaggio con D’Ambrosio; sempre una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Desono apparsi stanchi contro il Napoli.a sostituirli contro loLa difesa dell’, nonostante la vittoria finale, è andata oggettivamente in difficoltà contro il Napoli. Stefan dee Alessandrosono apparsi incontro le offensive azzurre. I due difensori sono stanchi e Antonio, come riportato dal Corriere dello Sport, starebbendo dicontro lo. Nella prossima giornata di campionato, a completare la difesa dell’insieme a Skriniar potrebbero così essere Ranocchia e Kolarov. Il serbo, però, sarebbe in ballottaggio con D’Ambrosio; sempre una ...

