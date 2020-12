Intanto domenica l'Italia torna tutta gialla (tranne l'Abruzzo) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da domenica tutta Italia sarà formalmente in zona gialla, almeno per un giorno: domani scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione Campania, Toscana, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano, che non saranno rinnovate. Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 regioni e nella provincia autonoma, come già avviene per il resto d’Italia. Ad eccezione dell’Abruzzo - che resta arancione - l’intera Penisola sarà gialla per un giorno prima della stretta di Natale. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dasarà formalmente in zona, almeno per un giorno: domani scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione Campania, Toscana, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano, che non saranno rinnovate. Nella giornata disarà dunque possibile uscire o entrare nelle 3 regioni e nella provincia autonoma, come già avviene per il resto d’. Ad eccezione dell’- che resta arancione - l’intera Penisola saràper un giorno prima della stretta di Natale. Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì ...

