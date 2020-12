Indicazioni preliminari per iOS 14 4 su iPhone dopo la prima beta

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Manca ancora qualche settimana al rilascio dell’aggiornamento definitivo di iOS 14.4, considerando quanto raccolto proprio in queste ore.aver analizzato le ultime notizie relative al pacchetto software precedente, come osservato con il nostro articolo su iOS 14.3 in settimana, vediamo dunque in quale direzione stia andando in questa fase lo sviluppo software di Apple. Essendo questo argomento delicato per milioni di possessori di un, infatti, l’approfondimento è come non mai doveroso. Anticipazioni sull’aggiornamento iOS 14.4 perIn un contesto simile, sappiamo ad esempio che iOS 14.4 aggiunge una nuova funzionalità che andrà a migliorare la connessione con HomePod mini. Plus, quello emerso nelle ultime ore, che focalizzato sul chip U1 del dispositivo. In particolare, secondo le prime testimonianze ora ci sono ...