Il Mattino: ricorso Napoli, la Figc non si è costituita (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lunedì 22 il Consiglio di Garanzia del Coni è chiamato a discutere il ricorso del Napoli sulla doppia sentenza negativa per la gara non disputata contro la Juve. Secondo quanto riporta Il Mattino online oggi, ci sarebbe una prima novità positiva per il club azzurro. La Figc infatti, secondo il quotidiano, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre. La Figc, eventualmente, potrà partecipare alla udienza e un suo legale potrà fare una arringa ma le uniche documentazioni a disposizione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, che si riunirà a sezioni unite come disposto dal presidente Franco Frattini, saranno quelle del Calcio Napoli, che entro la mezzanotte ...

