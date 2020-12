Fiumicino, a scuola canti natalizi «senza riferimenti religiosi»: e scoppiano le polemiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Replica però il sindaco Esterino Montino : «Sono indignato per quanto leggo sui social contro di me su questa polemica. Da giorni circolano immagini e frasi ingiuriose, ma ora si è passato ogni ... Leggi su roma.corriere (Di venerdì 18 dicembre 2020) Replica però il sindaco Esterino Montino : «Sono indignato per quanto leggo sui social contro di me su questa polemica. Da giorni circolano immagini e frasi ingiuriose, ma ora si è passato ogni ...

Canti natalizi «della discordia» a Fiumicino: la circolare comunale con le disposizioni per il Natale nelle scuole materne della cittadina è diventata occasione di roventi polemiche politiche ...

FIUMICINO - Aboliti i riferimenti religiosi nelle canzoni di Natale cantate dai bimbi delle materne di Fiumicino. Questa la decisione del Comune che fin da subito ha fatto discutere. L’iniziativa “Nat ...

