Fernando Llorente torna in corsa: l'ex Juventus verso il sì alla Sampdoria

Fernando Llorente è pronto a tornare in corsa. L'ex Juventus non rientra più nei piani del Napoli, ormai è un separato in casa. Le qualità del calciatore non sono di certo in discussione, è un classe 1985 e quindi ancora può garantire due o tre stagioni a buon livello. L'esperienza con il club azzurro non è stata positiva ed è stata condizionata anche da alcuni infortuni, anche i rapporti personali non sono stati dei migliori. Adesso è pronto a cambiare maglia per dimostrare di essere ancora un ottimo attaccante.

Llorente verso la Sampdoria

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lo spagnolo avrebbe deciso di accettare la corte della Sampdoria. Il club blucerchiato deve fare i conti con infortuni pesantissimi, dopo ...

