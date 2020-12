Doping, ridotta a due anni la squalifica della Russia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il TAS (Tribunale arbitrale dello sport) ha ridotto da quattro a due anni la squalifica della Russia, in merito allo scandalo Doping. Ciò comporterà l’esclusione della nazione dalle Olimpiadi di Tokjo 2021 e dai Giochi invernali di Pechino 2022. Soltanto gli atleti russi mai colpiti da squalifica potranno partecipare alle competizioni ma sotto una bandiere neutra e senza che venga suonato l’inno russo. Perché è stata squalificata la Russia? La vicenda risale al 2015 quando le autorità statali russe avrebbero manomesso e poi nascosto un database del laboratorio di analisi di Mosca prima di consegnarlo alla Wada( Agenzia mondiale antiDoping). L’ex direttore del laboratorio, Grigory Rodchenko, costretto a dimettersi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il TAS (Tribunale arbitrale dello sport) ha ridotto da quattro a duela, in merito allo scandalo. Ciò comporterà l’esclusionenazione dalle Olimpiadi di Tokjo 2021 e dai Giochi invernali di Pechino 2022. Soltanto gli atleti russi mai colpiti dapotranno partecipare alle competizioni ma sotto una bandiere neutra e senza che venga suonato l’inno russo. Perché è statata la? La vicenda risale al 2015 quando le autorità statali russe avrebbero manomesso e poi nascosto un database del laboratorio di analisi di Mosca prima di consegnarlo alla Wada( Agenzia mondiale anti). L’ex direttore del laboratorio, Grigory Rodchenko, costretto a dimettersi ...

MoliPietro : Russia, ridotta a due anni la squalifica per doping - SpazioCiclismo : Doping, ridotta da 4 a 2 anni la squalifica della Russia: niente Tokyo né Mondiali - infoitsport : Doping, ridotta a due anni la squalifica della Russia. Ma è fuori da Tokyo 2021 e Pechino 2022 - infoitsport : Doping, ridotta a 2 anni squalifica Russia: salta le Olimpiadi di Tokyo, invernali 2022 e i Mondiali in Qatar - LiaCapizzi : Doping di stato. La squalifica della Russia, ridotta a 2 anni, è una sconfitta per Putin ma non è una vittoria del… -