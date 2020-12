De Luca: vecchi abbandonati per 11 mesi l’anno e ora li vogliono a casa a Natale per ucciderli? (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il governo è alle prese con una scelta sulla linea da seguire, la prevenzione o della rincorsa al contagio. La prevenzione ci consentirebbe di prendere misure tempestive, non all’ultima ora. Controllabili. Con ristori alle categorie che subiscono danno. Il rigore è sostenibile se è accompagnato da un risarcimento economico. Le mezze misure per non scontentare nessuno alla fine scontentano tutti, e allungano i tempi di fuoriuscita dall’epidemia. Il governo si sta preparando ad adottare questa seconda linea”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel consueto punto su Facebook. “Il dibattito sulle deroghe è allucinante. Sono prese in giro. Chi è controlla se arrivano 2 o 3 o 4 o 5 familiari a casa non residenti?” “A Natale e Capodanno dobbiamo ospitare i vecchi abbandonati? Che sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il governo è alle prese con una scelta sulla linea da seguire, la prevenzione o della rincorsa al contagio. La prevenzione ci consentirebbe di prendere misure tempestive, non all’ultima ora. Controllabili. Con ristori alle categorie che subiscono danno. Il rigore è sostenibile se è accompagnato da un risarcimento economico. Le mezze misure per non scontentare nessuno alla fine scontentano tutti, e allungano i tempi di fuoriuscita dall’epidemia. Il governo si sta preparando ad adottare questa seconda linea”. Così il governatore della Campania Vincenzo Denel consueto punto su Facebook. “Il dibattito sulle deroghe è allucinante. Sono prese in giro. Chi è controlla se arrivano 2 o 3 o 4 o 5 familiari anon residenti?” “Ae Capodanno dobbiamo ospitare i? Che sono ...

napolista : De Luca: vecchi abbandonati per 11 mesi l’anno e ora li vogliono a casa a Natale per ucciderli? Il presidente dell… - luca_maybe : @beautyqueenint4 Che cammini casa casa gattonando perché ti mancano i bei vecchi tempi di quando eri piccina picciò - enzo6619 : @borghi_claudio È dall'inizio che Zaia fa lo sceriffo non c'è da capire un...anche lui come De Luca non ha fatto ci… - luca_tessitore : RT @AngeloBraga2: Topo gigio toti ha ritrattato, guzzini si è dimesso, ma il discorso “stanno rovinandoci la vita e l’economia per un’infl… - COVID19arXiv : ??????????: IMPACT OF A SARS-COV-2 INFECTION IN PATIENTS WITH CELIAC DISEASE. ??????????????: Luca Elli, Federica Facciotti, Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca vecchi De Luca: vecchi abbandonati per 11 mesi l'anno e ora li vogliono a casa a Natale per ucciderli? ilnapolista De Luca: vecchi abbandonati per 11 mesi l’anno e ora li vogliono a casa a Natale per ucciderli?

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel consueto punto su Facebook ... “A Natale e Capodanno dobbiamo ospitare i vecchi abbandonati? Che sono abbandonati per 11 mesi l’anno, ma ora se ...

De Luca: “Campania salva non grazie al Governo”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania ... “A Natale e Capodanno bisogna accogliere i vecchi che abbandoniamo per 11 mesi all’anno? Non è umanità, ma è stupidità ed irresponsabilità. Dopo questo ...

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel consueto punto su Facebook ... “A Natale e Capodanno dobbiamo ospitare i vecchi abbandonati? Che sono abbandonati per 11 mesi l’anno, ma ora se ...Vincenzo De Luca, governatore della Campania ... “A Natale e Capodanno bisogna accogliere i vecchi che abbandoniamo per 11 mesi all’anno? Non è umanità, ma è stupidità ed irresponsabilità. Dopo questo ...