Covid | Casellati | “Da virologi disorientamento | dopo 10 mesi troppi ritardi”

ROMA – "Le continue e martellanti opinioni di virologi e di alcuni esperti diffuse dai media, non di rado contraddittorie fra di loro, hanno ingenerato un grave disorientamento e confusione nell'opinione pubblica sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Occorre ci sia una voce ufficiale del Governo, che muova dall'accesso ai report del Comitato tecnico scientifico". Lo ha detto la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati nel corso dell'incontro con la Stampa parlamentare per gli auguri di Natale.

