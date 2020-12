Clooney scienziato nello spazio, alla regia di “The Midnight Sky” (Di venerdì 18 dicembre 2020) George Clooney torna alla regia con "The Midnight Sky", che sarà su Netflix dal 23 dicembre. Il film è l'adattamento del romanzo di Lily Brooks-Dalton "La distanza tra le stelle". L'attore-regista interpreta uno scienziato solitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully, interpretata da Felicity Jones, e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe.Clooney, che è anche coproduttore del film, questa volta si cimenta dunque con la fantascienza. Sono molto lontani i temi politici toccati in "Good Night and good luck" ma anche gli accenti lievi di "In amore niente regole" o i richiami al cinema dei fratelli Coen del film precedente, "Suburbicon". Il regista ci porta nello spazio, dopo un'apocalisse, per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Georgetornacon "TheSky", che sarà su Netflix dal 23 dicembre. Il film è l'adattamento del romanzo di Lily Brooks-Dalton "La distanza tra le stelle". L'attore-regista interpreta unosolitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully, interpretata da Felicity Jones, e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe., che è anche coproduttore del film, questa volta si cimenta dunque con la fantascienza. Sono molto lontani i temi politici toccati in "Good Night and good luck" ma anche gli accenti lievi di "In amore niente regole" o i richiami al cinema dei fratelli Coen del film precedente, "Suburbicon". Il regista ci porta, dopo un'apocalisse, per ...

dvezzosi_it : @RepubblicaTv @repubblica Dalla pagina Wikipedia di questo scienziato: È soprannominato il 'Bulldog della Lega' e p… - Affaritaliani : Clooney scienziato nello spazio, alla regia di 'The Midnight Sky' - infoitcultura : George Clooney scienziato dolente in The Midnight Sky, la settimana volta del divo come regista (che gli è… - Noovyis : (George Clooney scienziato dolente in The Midnight Sky, la settimana volta del divo come regista (che gli è costata… -