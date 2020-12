Clementino: tutto su lui – età, esordio, The Voice, fidanzata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Clementino nasce ad Avellino il 21 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario, Clemente Maccaro è cresciuto nell’interland napoletano, tra Cimitile e Nola. A 14 anni inizia a farsi conoscere nell’ambiente hip hop di Napoli. Dopo aver affinato la sua tecnica nel freestyle, si aggiudica il premio Tecniche Perfette nel 2004, iniziando a collezionare una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Sul finire del 2011 esce il suo secondo album solista, I.E.N.A. (Io e nessun altro). La sua carriera inizia però a decollare l’anno dopo, quando collabora con Fabri Fibra lanciando il singolo Ci rimani male / Chimica Brother. Nel 2013 per la prima volta calca il palco di Sanremo, come accompagnatore degli Almamegretta. Lo stesso anno esce il suo nuovo disco, Mea culpa, il primo di grande successo nazionale. Al suo interno collaborazioni con nomi di rilievo come Fibra, ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)nasce ad Avellino il 21 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario, Clemente Maccaro è cresciuto nell’interland napoletano, tra Cimitile e Nola. A 14 anni inizia a farsi conoscere nell’ambiente hip hop di Napoli. Dopo aver affinato la sua tecnica nel freestyle, si aggiudica il premio Tecniche Perfette nel 2004, iniziando a collezionare una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Sul finire del 2011 esce il suo secondo album solista, I.E.N.A. (Io e nessun altro). La sua carriera inizia però a decollare l’anno dopo, quando collabora con Fabri Fibra lanciando il singolo Ci rimani male / Chimica Brother. Nel 2013 per la prima volta calca il palco di Sanremo, come accompagnatore degli Almamegretta. Lo stesso anno esce il suo nuovo disco, Mea culpa, il primo di grande successo nazionale. Al suo interno collaborazioni con nomi di rilievo come Fibra, ...

GynkhoByloba : @Geakaren quelli della canzone con Clementino: 'ABBIAMO DETTO TUTTO SU NAPOLI E L'AMORE' - zazoomblog : Clementino pubblica il nuovo singolo come dichiarazione d’amore per Partenope: «Io che ho girato tutto il mondo il… - tuttopuntotv : The Voice Senior, Clementino è l’ultimo a completare la squadra: la sua penitenza (Video) #thevoicesenior - proudlovatjc : Ritiro tutto, viva Clementino #TheVoiceSenior - iry59646548 : Io che penso che la squadra di Clementino spacca tutto proprio. Vaj fort fratm @CLEMENTINOIENA #TheVoiceSenior -

Ultime Notizie dalla rete : Clementino tutto Clementino: tutto su lui – età, esordio, The Voice, fidanzata Giornal Avete mai visto l’ex fidanzata di Clementino? Non crederete ai vostri occhi

Nel 2017 Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Ragazzo fuori”, tra il pubblico è stata vista anche la sua attuale ex ragazza. Infatti quella presenza ha chiuso tutto il ...

The Voice Senior, stasera in tv la semifinale: anticipazioni, chi sono i concorrenti, le squadre

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del programma ... il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine e il team Clementino. Ciascuna squadra è arrivata a questa fase con 6 ...

Nel 2017 Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Ragazzo fuori”, tra il pubblico è stata vista anche la sua attuale ex ragazza. Infatti quella presenza ha chiuso tutto il ...E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata del programma ... il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine e il team Clementino. Ciascuna squadra è arrivata a questa fase con 6 ...