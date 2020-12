Cecilia Capriotti | chi è | età | altezza | peso | compagno vip | gli ex | figlia | lavoro

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Modella, attrice e showgirl.negli anni si è fatta conoscere al pubblico italiano partecipando a numerosi programmi televisivi in veste di ospite ma anche di opinionista e, inoltre, ha anche preso parte a reality come l’Isola dei famosi 2018. Non solo, in quanto ha recitato in vari film di successo, tra questi ricordiamo To Rome with Love di Woody Allen (2012) e molti altri ancora. Dietro un’apparenza luminosa e solare si cela un trascorso difficile che, nel tempo, ha resola donna che è oggi. In tenera età ha perso prematuramente la madre, inizialmente il trauma è stato talmente forte da farle perdere la parola per qualche anno. La sua di conseguenza è stata un’infanzia difficile, segnata anche da episodi di bullismo. Cerchiamo di conoscerla ...