Basket femminile | erie A1 2020-2021 | Schio affronta Costa Masnaga nel match clou della 12ma giornata

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Inizierà domani, sabato 19 dicembre, con ben tre anticipi, la dodicesimadi SA1di. Ad aprire le danze, alle ore 15.00, sarà la Virtus Bologna, attualmente seconda in classifica con un record di dieci vittorie e una sola sconfitta, che ospiterà Lucca, un sodalizio che, al momento, ha vinto solo unsu sei disputati. Alle 18.00, invece, sarà la volta deldodicesimache vedrà i campioni d’Italia di, attualmente quarti in classifica con un record di 8-2,re la quinta forza del campionato, vale a dire la Limontadell’enfant prodige Matilde ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

OA Sport

Le altre due portacolori della Sardegna, Techfind San Salvatore e Surgical Cagliari, scenderanno in campo domani pomeriggio, entrambe in casa, per giocare l'ultimo impegno ufficiale del 2020. Ancora p ...Inizierà domani, sabato 19 dicembre, con ben tre anticipi, la dodicesima giornata di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Ad aprire le danze, alle ore 15.00, sarà la Virtus Bologna, attualmente sec ...