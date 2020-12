Amazon | Champions League e Supercoppa traslocano sul colosso | i dettagli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Adesso è ufficiale:ha acquisito i diritti per trasmettere le partite dellae della. È stato proprio ila rivelare il buon esito delle trattative attraverso una nota. L’azienda di Seattle trasmetterà in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera diche vedranno una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, il tutto si estenderà fino alle semifinali. Inoltre, ilstatunitense ha acquistato i diritti dellaper tre stagione a partite dal 2021/21. Ecco parte della nota di: “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in ...