Achille Lauro fuori da Sanremo 2021 dopo lo spoiler di Red Ronnie, cos'è successo? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Achille Lauro fuori da Sanremo 2021 dopo le anticipazioni di Red Ronnie, che aveva già elencato alcuni dei partecipanti alla prossima edizione del Festival condotta da Amadeus. Il noto giornalista tv, sollecitato a dare una lista di possibili nomi, ha pubblicato un elenco piuttosto centrato su quella che poteva essere la rosa dei Campioni in gara nel corso della prossima edizione, spingendosi fino all'annuncio del nome del probabile vincitore della seconda tornata di Amadeus. Un nome noto, controverso, che in questi anni ha acceso il dibattito su quello che era e non era lecito presentare sul palco di Sanremo. Al rullare dei tamburi sull'annuncio del vincitore, Red Ronnie ha fatto il nome di Achille

