Zaia smentisce Salvini e vieta gli spostamenti tra comuni nel Veneto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Salvini smentito dalla triste realtà dei numeri terribili dei contagi e dei decessi e anche dai suoi della Lega. Il presidente della Regione Veneto, Zaia, ha annunciato una nuova ordinanza che dispone ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020)smentito dalla triste realtà dei numeri terribili dei contagi e dei decessi e anche dai suoi della Lega. Il presidente della Regione, ha annunciato una nuova ordinanza che dispone ...

Salvini smentito dalla realtà e anche dai suoi... Il presidente della Regione Veneto, Zaia, ha annunciato una nuova ordinanza che dispone la "chiusura dei confini comunali dopo le 14 dal 19 dicembre ...

Alla fine, l’assist per spingere la Penisola verso la zona rossa nei festivi e pre-festivi di questo periodo natalizio, è arrivato all’ala rigorista dell’esecutivo ...

