Uomini e Donne spoiler oggi: Antonio svela a Sophie di essersi innamorato di lei (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 17 dicembre, rivelano che Sophie resterà spiazzata dal suo corteggiatore Antonio. Quest’ultimo, così come ha fatto Beatrice con Davide, confesserà alla tronista il suo amore. Al trono over, invece, Armando discuterà animatamente con Lucrezia, con cui sembra non riuscire proprio a trovare un punto di incontro. Per contro, con Brunilde le cose sembrerebbero andare a gonfie vele. spoiler oggi: triangolo tra Armando, Lucrezia e Brunilde Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler de Il Vicolo della news ci svelano che Armando rifiuterà Marianna. Quest’ultima, dopo essere stata eliminata da Gianluca, ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Glidella puntata didi, giovedì 17 dicembre, rivelano cheresterà spiazzata dal suo corteggiatore. Quest’ultimo, così come ha fatto Beatrice con Davide, confesserà alla tronista il suo amore. Al trono over, invece, Armando discuterà animatamente con Lucrezia, con cui sembra non riuscire proprio a trovare un punto di incontro. Per contro, con Brunilde le cose sembrerebbero andare a gonfie vele.: triangolo tra Armando, Lucrezia e Brunilde Nella puntata didi, glide Il Vicolo della news cino che Armando rifiuterà Marianna. Quest’ultima, dopo essere stata eliminata da Gianluca, ha ...

