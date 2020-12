Terza ondata, l'Oms sul Natale: "Mascherine anche in casa" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Redazione Come aveva già anticipato qualche virologo, all'inizio del 2021 ci potrebbe essere un'"ulteriore ondata" di Covid-19 Come aveva già anticipato qualche virologo, all'inizio del 2021 ci potrebbe essere un «ulteriore ondata» di Covid-19. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in Europa, che ha diramato un allarmato comunicato con regole di comportamento al fine di ridurre i potenziali contagi invitando le famiglie a indossare Mascherine durante gli incontri che coincideranno con le festività di Natale. Dunque riuniti intorno a un tavolo ma protetti. L'organizzazione sanitaria delle Nazioni Unite ha affermato in una dichiarazione che, sebbene siano stati compiuti alcuni «fragili progressi», «la trasmissione del Covid-19 in tutta la regione europea rimane diffusa e intensa». ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Redazione Come aveva già anticipato qualche virologo, all'inizio del 2021 ci potrebbe essere un'"ulteriore" di Covid-19 Come aveva già anticipato qualche virologo, all'inizio del 2021 ci potrebbe essere un «ulteriore» di Covid-19. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in Europa, che ha diramato un allarmato comunicato con regole di comportamento al fine di ridurre i potenziali contagi invitando le famiglie a indossaredurante gli incontri che coincideranno con le festività di. Dunque riuniti intorno a un tavolo ma protetti. L'organizzazione sanitaria delle Nazioni Unite ha affermato in una dichiarazione che, sebbene siano stati compiuti alcuni «fragili progressi», «la trasmissione del Covid-19 in tutta la regione europea rimane diffusa e intensa». ...

dariofrance : E’ tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evit… - fattoquotidiano : Di Maio: “Natale? Servono scelte decise per evitare la terza ondata, i governi in Europa le stanno adottando. Ascol… - berlusconi : Agli italiani interessa sapere se ci sarà una terza ondata, se il sistema sanitario reggerà, se le scadenze fiscali… - SmordiRita : “Chiuderà i battenti in attesa ,se arriverà,della terza ondata pandemica “.?? - maxpanero : RT @Gigadesires: Quelli che ci chiuderanno a Natale e Capodanno per salvarci dalla terza ondata sono gli stessi identici pagliacci che ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Pregliasco: "Terza ondata covid con 20-30mila casi al giorno" Adnkronos Paura zona rossa, c’è più gente nei negozi Ma pare tramontare l’ipotesi lockdown totale

Stop solo nei festivi e prefestivi? Ecco cosa cambierebbe per bar e ristoranti se domenica prossima la Toscana diventasse di colore giallo. Il mercato del Giotto oltre a sabato 19 si terrà anche giove ...

'Stretta aggiuntiva per Natale, no alla terza ondata', cosa ha dichiarato Conte in tv

Il premier Giuseppe Conte è stato ospite di Accordi&Disaccordi, dove ha parlato della possibilità di applicare un lockdown natalizio e delle misure che il governo intenderà implementare al fine di ...

Stop solo nei festivi e prefestivi? Ecco cosa cambierebbe per bar e ristoranti se domenica prossima la Toscana diventasse di colore giallo. Il mercato del Giotto oltre a sabato 19 si terrà anche giove ...Il premier Giuseppe Conte è stato ospite di Accordi&Disaccordi, dove ha parlato della possibilità di applicare un lockdown natalizio e delle misure che il governo intenderà implementare al fine di ...