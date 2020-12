TERREMOTO A MILANO MAGNITUDO 3 9 Ingv | ultime notizie | sisma Pero avvertito a Lecco

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - Paladino70 : +++ULTIMORA+++ Scossa di #terremoto a #Milano. #Eriksen parte titolare. #Inter - dariolorens : presumo che sia la prima o una delle pochissime volte che a milano si manifesti il terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : TERREMOTO MILANO

Un terremoto di magnituto non trascurabile - tra 3.8 e 4.2 (secondo l'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia) si è appena verificato in provincia Di Milano, alle ore 17:00 in punto. Il Col. Mario ...La scossa si è verificata pochi secondi prima delle 17 di giovedì 17 dicembre e pare essere stata percepita anche nella Bergamasca con segnalazioni dall’Isola, dalla Bassa e a ...