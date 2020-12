SCOMPARSA SAMIRA/ Spunta misterioso accompagnatore, "ma è sparito anche lui" (Di giovedì 17 dicembre 2020) La SCOMPARSA di SAMIRA si arricchisce di nuovi particolari dopo la testimonianza di un autista di autobus che vedeva sempre la donna assieme ad un ragazzo Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladisi arricchisce di nuovi particolari dopo la testimonianza di un autista di autobus che vedeva sempre la donna assieme ad un ragazzo

Scomparsa Samira/ Nuova testimonianza: "La vedevo tutti i giorni con un ragazzo"

La scomparsa di Samira in apertura della puntata di stamane di Storie Italiane, programma in diretta su Rai Uno: ecco tutte le novità ...

