Ronaldo bocciato su tutta la linea | fioccano i 4 in pagella | «Irriconoscibile»

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Bocciatura unanime per la partita di Cristianocontro l’Atalanta. Ecco i voti dei quotidiani: Gazzetta: 5 Anche un mito come lui può incappare in giornate così buie, non è lesa maestà. Non soltanto sbaglia un rigore che sarebbe risultato decisivo, ma anche in altre azioni. Davvero poco. Corriere dello sport: 4,5 Dal festival del gol al festival degli errori. È raro vederlo sbagliare così tanto sotto porta. Il rigore è calciato male, poco angolato e per niente potente, ma sono incredibili anche le altre due occasioni che getta al vento. Corriere della sera: 4 Due tiracci nel primo tempo, sbaglia il colpo di grazia. Repubblica: 4 Impalpabile, il rigore sbagliato è l’ultimo di una serie di errori.. La Stampa: 4,5 Non c’è solo il rigore sbagliato malamente nel momento cruciale, quarto errore da quando gioca nella Juve sui ...