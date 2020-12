Quali sono i giorni del lockdown di Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un Natale e un Capodanno “rossi”: otto giorni chiusi in casa, con i propri conviventi, con spostamenti ridotti al minimo e ristoranti, bar, negozi chiusi. A una settimana dalla vigilia, è questo il nuovo sacrificio che Giuseppe Conte si prepara a chiedere agli italiani. Ancora ventiquattro ore per le decisioni definitive. Ecco Quali sono i giorni del lockdown Il compromesso più probabile prevede un’Italia in rosso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, otto giorni in totale in cui varrebbero tutte le regole già in vigore nelle regioni ‘rosse’: vietato ogni spostamento, non solo in entrata e in uscita dalla propria regione ma anche all’interno del comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. E ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Une un Capodanno “rossi”: ottochiusi in casa, con i propri conviventi, con spostamenti ridotti al minimo e ristoranti, bar, negozi chiusi. A una settimana dalla vigilia, è questo il nuovo sacrificio che Giuseppe Conte si prepara a chiedere agli italiani. Ancora ventiquattro ore per le decisioni definitive. EccodelIl compromesso più probabile prevede un’Italia in rosso dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, ottoin totale in cui varrebbero tutte le regole già in vigore nelle regioni ‘rosse’: vietato ogni spostamento, non solo in entrata e in uscita dalla propria regione ma anche all’interno del comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Quali sono le migliori birre del Lazio, ecco le vincitrici del premio Birre Preziose 2020 Il Messaggero Alberi caduti a Roma, gli indagati non allertarono il Comune

La mancata comunicazione impedì di chiudere le strade a rischio. E le richieste di via libera della ditta incaricata dell’appalto non vennero esaudite ...

La patrimoniale è controproducente

Per Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro dell’università di Milano,ex deputato Pd. È evocabile facilmente ma ha forti controindicazioni ...

La mancata comunicazione impedì di chiudere le strade a rischio. E le richieste di via libera della ditta incaricata dell'appalto non vennero esaudite ...

Per Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro dell'università di Milano,ex deputato Pd. È evocabile facilmente ma ha forti controindicazioni ...