Pescatori in Libia, arriva la bella notizia: sono finalmente liberi (Di giovedì 17 dicembre 2020) sono stati liberati poco fa i Pescatori trattenuti in Libia da piu di 100 giorni. Tra di loro 8 italiani. L'emozione delle famiglie E' finito l'incubo dell'equipaggio dei due pescherecci di Mazara del Vallo che erano stati trattenuti in territorio libico da più di 100 giorni. Tra i Pescatori trattenuti in Libia da inizio settembre c'erano 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Poco fa è arrivata l'ufficialità della liberazione, che permetterà agli uomini di fare ritorno alle proprie case e riabbracciare i familiari. (In aggiornamento)

