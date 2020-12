Papa Francesco compie 84 anni: il messaggio di Mattarella (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 e figlio di emigranti piemontesi, Jorge Mario Bergoglio festeggia oggi il suo compleanno. Bergoglio si prepara a lunedì prossimo, quando ci sarà il consueto discorso alla Curia romana. Nel prossimo marzo partirà poi per l’Iraq per portare conforto alla popolazione in difficoltà e alla minoranza cristiana. Un viaggio che si preannuncia storico. Tanti i personaggi di spicco che hanno voluto fargli gli auguri. Fra queste il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che su Twitter ha scritto: “Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”. Anche il presidente Mattarella ha mandato un messaggio a Papa ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 e figlio di emigranti piemontesi, Jorge Mario Bergoglio festeggia oggi il suo compleanno. Bergoglio si prepara a lunedì prossimo, quando ci sarà il consueto discorso alla Curia romana. Nel prossimo marzo partirà poi per l’Iraq per portare conforto alla popolazione in difficoltà e alla minoranza cristiana. Un viaggio che si preannuncia storico. Tanti i personaggi di spicco che hanno voluto fargli gli auguri. Fra queste il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che su Twitter ha scritto: “Auguri,. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di ‘prossimità’, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”. Anche il presidenteha mandato un...

