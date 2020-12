Oltre mille agenti in strada a Natale | il Prefetto di Napoli | “Prima senso di responsabilità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “viene Ildidei singoli tutti dovrebbero provare a immedesimarsi in quello che stanno vivendo le persone ricoverate negli ospedali i peggio, con questa pandemia può capitare a ciascuno di noi, non solo agli altri”. Così ildi, Marco Valentini, intervistato da La Repubblica parla delle imminenti festività natalizie in città, le prime di sempre col Covid. Incrementati i controlli anti-Covid per le festività “Per il prossimo week end – spiega Valentini – abbiamo confermato le 4 misure già previste in precedenza: ci saranno controlli specifici a mirati in aeroporto, nelle stazioni e sulle autostrade per garantire che la mobilità dei cittadini avvenga nel rispetto delle regole”. “Avremmo – continua – un ...