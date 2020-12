"Mio padre mi ha puntato un ?fucile contro perché son gay" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un padre 75enne ha puntato il fucile contro il figlio dopo aver scoperto la sua omosessualità. L'anziano è stato condannato per stalking e lesioni aggravate Non sopporta che il figlio, chirurgo di conclamata fama del Torinese, sia omosessuale. Così, un giorno, decide di assoldare un sicario affinché gli trinci le dita delle mani. Duemilacinquento euro la cifra pattuita dal 75enne, padre del medico, col malvivente per dare seguito alla fantasia criminale. Fatto sta che il bandito, dopo aver contratto l'affare, rinuncia alla lauta ricompensa avvertendo la vittima delle malevoli intenzioni paterne. "Non è demente, ma cosciente e ha fatto cose mirate. Mi ha discriminato" racconta oggi il professionista 43enne in una intervista al Corriere della Sera. Tutto ha inizio ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Un75enne hailil figlio dopo aver scoperto la sua omosessualità. L'anziano è stato condannato per stalking e lesioni aggravate Non sopporta che il figlio, chirurgo di conclamata fama del Torinese, sia omosessuale. Così, un giorno, decide di assoldare un sicario affinché gli trinci le dita delle mani. Duemilacinquento euro la cifra pattuita dal 75enne,del medico, col malvivente per dare seguito alla fantasia criminale. Fatto sta che il bandito, dopo aver contratto l'affare, rinuncia alla lauta ricompensa avvertendo la vittima delle malevoli intenzioni paterne. "Non è demente, ma cosciente e ha fatto cose mirate. Mi ha discriminato" racconta oggi il professionista 43enne in una intervista al Corriere della Sera. Tutto ha inizio ...

OfficialASRoma : ?? “Voglio ringraziarti per avere segnato questi 111 gol con la Roma. Gli stessi realizzati da mio padre Amedeo, ne… - reIativamente : @portascompiglio mia madre sará andata due volte in cinque anni ma mio padre la usa come minaccia 'DEVO ANDARE AI C… - itsourheartstho : Stare in giro con mio padre mi esaurisce, ora recupero tutto - ginochietto : Quando mio padre mi chiede cosa voglio dal supermercato perdo le parole - LiamPRealfake : Ho sognato mio padre.. -

Ultime Notizie dalla rete : Mio padre Resti umani forse di coniugi scomparsi. La figlia conferma: “Mio padre aveva tatuaggio” Fanpage.it "Mio padre mi ha puntato un fucile contro perché son gay"

sebbene l'outing non sia stato accolto di buon grado dal padre, nulla lascia presagire quanto sarebbe accaduto da lì a breve. "L'incubo è iniziato con una lite per la casa al mare, in Costa Azzurra, ...

Torino, paga per fare picchiare il figlio gay: le sue parole

“Ho mandato una persona che poi è sparita” dice così in un’intervista alla Stampa l’ingegnere 75enne condannato per aver provato a far ...

sebbene l'outing non sia stato accolto di buon grado dal padre, nulla lascia presagire quanto sarebbe accaduto da lì a breve. "L'incubo è iniziato con una lite per la casa al mare, in Costa Azzurra, ...“Ho mandato una persona che poi è sparita” dice così in un’intervista alla Stampa l’ingegnere 75enne condannato per aver provato a far ...