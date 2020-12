Lidl, dopo il successo delle scarpe arriva anche un album sonoro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lidl, dopo le scarpe arriva anche un album con i suoni registrati nel supermercato Un’altra trovata della Lidl: dopo la linea d’abbigliamento e delle scarpe che sono andate a ruba, arriva un album che contiene i suoni registrati all’interno del supermercato e che ha avuto forte riscontro sui social e anche su Spotify. La Lidl aveva pubblicato l’album composto da 21 tracce, tratte dalle registrazioni dei suoni all’interno del supermercato in Svezia, nel 2019, ma ha avuto forte riscontro soltanto di recente, dopo il successo della linea d’abbigliamento. L’album dura più di un’ora ed è ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)leuncon i suoni registrati nel supermercato Un’altra trovata dellala linea d’abbigliamento eche sono andate a ruba,unche contiene i suoni registrati all’interno del supermercato e che ha avuto forte riscontro sui social esu Spotify. Laaveva pubblicato l’composto da 21 tracce, tratte dalle registrazioni dei suoni all’interno del supermercato in Svezia, nel 2019, ma ha avuto forte riscontro soltanto di recente,ildella linea d’abbigliamento. L’dura più di un’ora ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Lidl dopo Lidl: dopo le scarpe, l’album dei suoni registrati al supermercato Yahoo Notizie Lidl ha pubblicato un album ambient composto dai suoni registrati nei supermercati

Dopo il successo delle sneakers, la Lidl torna a fare parlare di sé con un’altra iniziativa dei supermercati della catena di ordine tedesca. I manager di Lidl Svezia hanno ...

Dopo il successo delle sneakers, la Lidl torna a fare parlare di sé con un'altra iniziativa dei supermercati della catena di ordine tedesca. I manager di Lidl Svezia hanno ...