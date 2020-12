Liberi i pescatori italiani in Libia Quanti dubbi su un viaggio irrituale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La prima cosa che non tornava è successa di primo mattino, quando Giuseppe Conte ha rinviato al tardo pomeriggio l’incontro con Matteo Renzi e Italia Viva sulla verifica di Governo, previsto stamane alle 9. “Impegni istituzionali non pubblici”, è la motivazione filtrata da Palazzo Chigi. Ore più tardi, l’annuncio: il premier, insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è partito per Bengasi, in, per riportare a casa isequestrati oltre 100 giorni fa. In tempo per Natale, tornano a casa i 18 uomini bloccati in, ma non tutto torna in questa storia. Per lo meno, si chiude una vicenda incresciosa, ma si aprono degli interrogativi. L’irritualità di un premier e un ministro degli Esteri che insieme decidono di recarsi nel ‘covo’ del generale Haftar in Cirenaica per curare personalmente la ...