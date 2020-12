Le ultime notizie sul vaccino Pfizer-BioNTech, tra dosi in eccesso e reazioni avverse (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)Dopo l’approvazione da parte di Mhra e Fda del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech, nel Regno Unito e negli Usa sono partite le campagne di vaccinazione contro il coronavirus. E le sorprese – belle o brutte che siano – si rincorrono. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Più dosi del previsto Il vaccino Pfizer viene fornito in fiale che i farmacisti o gli operatori sanitari devono porzionare per somministrare il giusto dosaggio alle persone. Ogni fiala fornita dall’azienda contiene ufficialmente materiale sufficiente per 5 dosi di vaccino. Già dalle prime ore, però, negli Stati Uniti si sono accorti che molte delle fiale contenevano fino a 2 dosi extra. In condizioni normali ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)Dopo l’approvazione da parte di Mhra e Fda delanti-Covid di, nel Regno Unito e negli Usa sono partite le campagne di vaccinazione contro il coronavirus. E le sorprese – belle o brutte che siano – si rincorrono. Ecco cosa è successo nelleore. Piùdel previsto Ilviene fornito in fiale che i farmacisti o gli operatori sanitari devono porzionare per somministrare il giusto dosaggio alle persone. Ogni fiala fornita dall’azienda contiene ufficialmente materiale sufficiente per 5di. Già dalle prime ore, però, negli Stati Uniti si sono accorti che molte delle fiale contenevano fino a 2extra. In condizioni normali ...

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - fanpage : Covid La Svezia è al collasso. - fanpage : Nel giro di 10 minuti la donna ha avuto reazioni allergiche che hanno imposto il ricovero, comprese difficoltà resp… - CarriaggioM : RT @MegaleHellas: Nasce Accatta Online: e-commerce per promuovere prodotti del Sud - corgiallorosso : Dan e Ryan Friedkin da Malagò: incontro al Coni in mattinata -

Ultime Notizie dalla rete : ultime notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Natale, Italia in zona rossa: ipotesi chiusura da 24 al 3 gennaio nei festivi e prefestivi

Italia zona rossa dal 24 al 3 gennaio. Escluso dal mini lockdown il giorno dell’Epifania. È il compromesso raggiunto nella maggioranza per le chiusure di Natale.

Food trend 2021: cibo, bevande e stile di vita. Tutte le novità del prossimo anno

Quali cibi e bevande consumeremo nel 2021? Ecco tutti i food trend che rivelano come cambierà lo stile di vita nei mesi a venire.

Italia zona rossa dal 24 al 3 gennaio. Escluso dal mini lockdown il giorno dell’Epifania. È il compromesso raggiunto nella maggioranza per le chiusure di Natale.Quali cibi e bevande consumeremo nel 2021? Ecco tutti i food trend che rivelano come cambierà lo stile di vita nei mesi a venire.