Latina primo in classifica, ma con tre pericoli da evitare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Latina in testa alla classifica del girone G della Serie D dopo 7 giornate. I pontini hanno nel mirino il salto di categoria, ma sono almeno tre i pericoli che dovranno evitare nel corso della stagione. La concorrenza Quando alla fine di maggio parlammo con il presidente Terracciano, l’impressione che ne ricavammo fu di un vertice societario con le idee chiare sulle potenzialità della piazza e sul fatto che le cose da fare non dovevano essere completate di fretta, ma che semmai si sarebbe dovuto continuare a operare con un’ottica più lungimirante. Le prime sette giornate di campionato, che il Latina ha completato assicurandosi 18 punti in classifica e il primato nel girone di appartenenza, danno ragione al progetto del numero uno del club nerazzurro e del suo staff. Eppure, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)in testa alladel girone G della Serie D dopo 7 giornate. I pontini hanno nel mirino il salto di categoria, ma sono almeno tre iche dovrannonel corso della stagione. La concorrenza Quando alla fine di maggio parlammo con il presidente Terracciano, l’impressione che ne ricavammo fu di un vertice societario con le idee chiare sulle potenzialità della piazza e sul fatto che le cose da fare non dovevano essere completate di fretta, ma che semmai si sarebbe dovuto continuare a operare con un’ottica più lungimirante. Le prime sette giornate di campionato, che ilha completato assicurandosi 18 punti ine il primato nel girone di appartenenza, danno ragione al progetto del numero uno del club nerazzurro e del suo staff. Eppure, ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina primo Ricoveri per infarto: l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina primo nel Lazio LatinaToday Spina e il metodo portato a Latina: «Sono questore, ma dentro resto poliziotto»

«Che città ho trovato al mio arrivo e com’è oggi? Latina è la stessa, dove ho contribuito con i miei uomini a contenere i reati. A quasi un anno di distanza dal mio arrivo, l’8 gennaio 2020, ci sono i ...

88° anniversario dell’inaugurazione di Latina, la maratona di eventi

Il Comune di Latina ha organizzato una serie di eventi e iniziative per domani, 18 dicembre 2020, per celebrare l’88° anniversario dell’inaugurazione della città. Nel rispetto delle misure di ...

