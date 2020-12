Il canale s’illumina e racconta la storia di Bologna

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) BOLOGNA – Sfruttare potenza e bellezza della luce per raccontare un pezzo di storia della città. Forse non poteva esserci momento storico migliore per inaugurare il progetto ‘Canale illuminato’ che, da oggi, rende visibile anche al buio il canale Reno che attraversa il centro della città, trasformando così via Malcontenti, Oberdan e Piella in scorci artistici all’aperto. Per ricordare gli antichi mestieri legati alle acque dei canali Reno e delle Moline, in via Oberdan sarà trasmesso in ripetizione un video con immagini evocative ispirate alle incisioni degli artisti Annibale Carracci e Giuseppe Maria Mitelli.