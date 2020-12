**Governo: Bellanova, 'dimissioni? se non arrivano risposte...'** (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tempi? Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto, se non arrivano le risposte che noi attendiamo". Lo dice Teresa Bellanova, a Tagada' su La7. "L'emergenza sanitaria non puo' essere utilizzata per tenere in vita un governo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tempi? Per le mienon si dovrà attendere molto, se nonleche noi attendiamo". Lo dice Teresa, a Tagada' su La7. "L'emergenza sanitaria non puo' essere utilizzata per tenere in vita un governo".

