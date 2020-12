Gf Vip | Pierpaolo Pretelli piange e confessa di avere un ‘problema’ con le donne

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Petrelli al GF Vip si lascia andare ad un lungo momento di sconforto riguardo una tematica che lo affligge da tempoPetrelli in lacrime al Gf Vip (Screenshot) E’ nella sauna della casa più spiata d’Italia cheha voluto confidarsi con Malgioglio e Zelletta, ben al riparo dagli altri coinquilini della casa. Non è nuova la scena del sensibile ragazzo, ex velino, che si lascia andare alle lacrime. Il concorrente calabrese ha dato più volte modo di far comprendere a tutti quanto sia normalemomenti di sconforto e di fragilità, anche in quelle persone che apparentemente possono risultare sempre allegre e spensierate. Che cosa ha portato questa volta il concorrente a soffrire così? LEGGI ANCHE:Gf Vip: ci sono due ‘parenti’ in casa, ma non l’hanno detto a ...