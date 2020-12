GF Vip 5: non si può aspettare la prima serata per una squalifica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi - (US Endemol Shine) Quando viene presa una decisione, non conta solo il suo contenuto ma anche le tempistiche con cui essa viene deliberata e applicata. Due giorni fa, al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi si è lasciato andare ad espressioni (una in particolare) volgari e offensive verso una donna, frasi che – considerato altresì il recente passato del programma - non troverebbero nessun altro provvedimento disciplinare adeguato se non la squalifica dal reality. In attesa dell’ufficialità di una decisione di questo tipo da parte del Grande Fratello Vip, reputiamo che l’allontanamento del concorrente dalla casa di Cinecittà dovrebbe senz’altro avere effetto immediato. Qualcuno potrebbe obiettare che, come in altri casi di squalifica, abitudine vuole che la dipartita di un concorrente avvenga durante la diretta serale, che sarebbe ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi - (US Endemol Shine) Quando viene presa una decisione, non conta solo il suo contenuto ma anche le tempistiche con cui essa viene deliberata e applicata. Due giorni fa, al Grande Fratello Vip, Filippo Nardi si è lasciato andare ad espressioni (una in particolare) volgari e offensive verso una donna, frasi che – considerato altresì il recente passato del programma - non troverebbero nessun altro provvedimento disciplinare adeguato se non ladal reality. In attesa dell’ufficialità di una decisione di questo tipo da parte del Grande Fratello Vip, reputiamo che l’allontanamento del concorrente dalla casa di Cinecittà dovrebbe senz’altro avere effetto immediato. Qualcuno potrebbe obiettare che, come in altri casi di, abitudine vuole che la dipartita di un concorrente avvenga durante la diretta serale, che sarebbe ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - Pall_Gonfiato : #Bettarini: 'Non ho bestemmiato al #GFVip. Ecco perché mi hanno eliminato' - taecoure : pensare che se i bts dovessero fare un concerto io non ci potrò andare xke non ho più soldi nel borsellino e io che… - oggiammareyee : RT @Stefanialazzar0: RAGÀ TOMMASO NON SI SALVA CON L'OPERA DELLO SPIRITO SANTO, QUINDI INUTILE DIRE CHE NON È A RISCHIO, SALVATE TOMMASO ST… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip non Trent'anni di Vip, una famiglia nel paradiso delle mele Italiafruit News GF Vip, Adua Del Vesco parla del suo rapporto con Dayane Mello: "In un certo senso la amo"

Adua Del Vesco, durante una chiacchierata con Giulia Salemi, ha voluto parlare del suo rapporto con Dayane Mello ...

Stefano Bettarini: “Da Signorini marchio infamante che mi danneggia, non vengo più chiamato in tv”

Stefano Bettarini punta il dito contro il conduttore del GF Vip “Non siamo stati trattati tutti allo stesso modo e che c’è un falso moralismo”, accusa Bettarini, “Signorini poi con le sue ...

Adua Del Vesco, durante una chiacchierata con Giulia Salemi, ha voluto parlare del suo rapporto con Dayane Mello ...Stefano Bettarini punta il dito contro il conduttore del GF Vip “Non siamo stati trattati tutti allo stesso modo e che c’è un falso moralismo”, accusa Bettarini, “Signorini poi con le sue ...